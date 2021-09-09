Число погибших при взрыве в Ногинске достигло пяти
- RT
«Обнаружено тело пятого погибшего», — передаёт ТАСС сообщение, поступившее из подмосковного главка МЧС.
Отмечается, что пятый погибший — ребёнок.
8 сентября в Московской области в Ногинске произошёл взрыв бытового газа. Число пострадавших, по последним данным, составляет 17.
Как сообщал Newinform, следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва и частичного обрушения.
Следственный комитет России опубликовал видео с места взрыва газа в доме в Ногинске.