В МЧС рассказали о третьем погибшем при взрыве в Ногинске
- RT
«Всего трое погибли, среди них, предположительно, девочка-подросток», — сказали агентству.
Как уточняется, судьба ещё четырёх человек, которые могут оставаться под завалами, неизвестна.
Ранее тело третьего погибшего при взрыве газа в Ногинске достали из-под завалов.
По последним данным, число пострадавших при взрыве достигло 17. Как сообщал Newinform, следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва и частичного обрушения.
В городе отменили празднование Дня города и объявили трёхдневный траур в Богородском округе.