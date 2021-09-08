В МЧС рассказали о третьем погибшем при взрыве в Ногинске

Третьим погибшим при взрыве бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске стала девочка-подросток, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«Всего трое погибли, среди них, предположительно, девочка-подросток», — сказали агентству.

Как уточняется, судьба ещё четырёх человек, которые могут оставаться под завалами, неизвестна.

Ранее тело третьего погибшего при взрыве газа в Ногинске достали из-под завалов.

По последним данным, число пострадавших при взрыве достигло 17. Как сообщал Newinform, следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва и частичного обрушения.

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