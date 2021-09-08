Тело третьего погибшего при взрыве газа в Ногинске достали из-под завалов
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В городе отменили празднование Дня города и объявили трёхдневный траур в Богородском округе по погибшим при взрыве газа в многоквартирном доме.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ногинске увеличилось до 17. Погибли два человека.
Как сообщал Newinform, следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа и частичного обрушения в жилом доме в подмосковном Ногинске.