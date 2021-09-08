Тело третьего погибшего при взрыве газа в Ногинске достали из-под завалов

Тело третьего погибшего при взрыве газа в Ногинске извлечено из-под завалов, сообщает ТАСС.

В городе отменили празднование Дня города и объявили трёхдневный траур в Богородском округе по погибшим при взрыве газа в многоквартирном доме.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ногинске увеличилось до 17. Погибли два человека.

Как сообщал Newinform, следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа и частичного обрушения в жилом доме в подмосковном Ногинске.