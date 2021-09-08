В Богородском округе Подмосковья объявили трёхдневный траур

В подмосковном Ногинске отменили празднование Дня города и объявили трёхдневный траур в Богородском округе по погибшим при взрыве газа в многоквартирном доме.

«Все вместе мы приняли взвешенное решение объявить трёхдневный траур в Богородском округе. Соответственно, и юбилей 11 сентября мы проводить не будем. Не имеем на это никакого морального права. Уверен, жители отнесутся к этому с пониманием», — написал в Instagram глава муниципалитета Игорь Сухин.

Он отметил, что дом ещё обследуют спасатели.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ногинске увеличилось до 17. Погибли два человека.

Как сообщал Newinform, следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа и частичного обрушения в жилом доме в подмосковном Ногинске.