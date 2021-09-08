В ОБСЕ надеются, что смогут направить наблюдателей на следующие выборы в Россию

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ОБСЕ надеется направить наблюдателей на следующие выборы в России, несмотря на возникшие в этом году разногласия по проведению наблюдения за выборами в Госдуму. Об этом заявила председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт.
В ОБСЕ надеются, что смогут направить наблюдателей на следующие выборы в Россию
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«Раньше мы направляли наших наблюдателей и в Россию. В этот раз это, к сожалению, не получится. Мы уже обсуждали этот вопрос с представителями России, но, к сожалению, мы не смогли прийти к обоюдному согласию», — цитирует ТАСС Седерфельт.

Она выразила надежду, что организация сможет направить наблюдателей на следующие выборы, проходящие в России.

Ранее в ОБСЕ заявили, что не смогут направить наблюдателей на выборы в Госдуму из-за требования ограничить их число.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала самоуправством Бюро по демократическим институтам и правам человека отказ направлять наблюдателей на выборы.

В конце июля в российском МИД отметили, что Россия готова принять и обеспечить безопасное пребывание международных наблюдателей за предстоящими выборами депутатов Государственной думы.

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