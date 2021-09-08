Матвиенко назвала самоуправством БДИПЧ отказ направлять наблюдателей на выборы

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия считает надуманными причины, по которым Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не стало направлять международных наблюдателей на выборы в Госдуму.
Матвиенко назвала самоуправством БДИПЧ отказ направлять наблюдателей на выборы
  • © пресс-служба СФ

«У нас были не всегда простые отношения, но они продолжались, у нас продолжался диалог, мы считаем, что отказ участвовать (в наблюдении за выборами. — RT) — абсолютно по надуманным причинам, считаем это просто самоуправством бюро», — цитирует ТАСС Матвиенко.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала решение БДИПЧ ОБСЕ не направлять наблюдателей на выборы в Государственную думу.

В конце июля в российском МИД отметили, что Россия готова принять и обеспечить безопасное пребывание международных наблюдателей за предстоящими выборами депутатов Государственной думы.

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