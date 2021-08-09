Памфилова прокомментировала решение ОБСЕ по наблюдателям на выборы в Госдуму

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Глава ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала решение Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не направлять наблюдателей на выборы в Государственную думу.
Памфилова прокомментировала решение ОБСЕ по наблюдателям на выборы в Госдуму
  • ©пресс-служба Центральной Избирательной Комиссии России

«Трудно понять логику отказа, ведь в течение последних полутора лет именно в таком (ограниченном. — RT) формате направлялись миссии БДИПЧ ОБСЕ во все страны, которые, как и Россия, борются с пандемией», — цитирует РИА Новости Памфилову.

По её словам, применяемый БДИПЧ ОБСЕ алгоритм ограниченного мониторинга не помешал им в то же время сделать полноценные выводы о том, как проходили выборы в ряде стран.

«Непонятно, почему именно Россия выпала из этого алгоритма?» — заявила глава ЦИК.

Она напомнила, что для БДИПЧ это не первый случай, когда отменяется наблюдение за выборами в России.

«Так было в 2007 году», — подчеркнула Памфилова.

Она выразила надежду, что международное наблюдение будет полноценным, так как место наблюдателей от ОБСЕ займут наблюдатели из других международных миссий.

Ранее в ОБСЕ заявили, что не смогут направить наблюдателей на выборы в Госдуму из-за требования ограничить их число.

В конце июля в российском МИД отметили, что Россия готова принять и обеспечить безопасное пребывание международных наблюдателей за предстоящими выборами депутатов Государственной думы.

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