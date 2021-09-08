Петербург снова стал лидером по числу случаев COVID-19 за сутки

Наибольшее число случаев заболевания коронавирусом за сутки в России зафиксировано в Санкт-Петербурге — 1430.

«Распределение (показателей суточного прироста заболеваемости. — RT) по субъектам: Санкт-Петербург — 1430, Москва — 1269, Московская область — 673», — сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Отмечается, что меньше всего случаев заболевания выявлено на Алтае и в Магаданской области — по 25.

Ранее стало известно, что в России в течение суток зарегистрировали 18 024 случая коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране было выявлено 7 065 904 случая инфицирования.