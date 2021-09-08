Жители Ногинска рассказали подробности взрыва газа в жилом доме

Очевидцы рассказали в беседе с RT подробности взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске.

«Живу непосредственно в этом районе — в соседнем доме. Проснулся от сильного взрыва и небольшой тряски дома. Выглянул в окно — в районе 100 м валяются обломки, пострадало много машин», — рассказал очевидец.

Он отметил, что ранее не слышал ни о каких технических проблемах с этим домом.

По его словам, совсем недавно его «привела в порядок» управляющая компания.

Жительница Ногинска пояснила в беседе с RT, что живёт недалеко от места происшествия.

«В 06:50 услышала очень громкий звук взрыва. Уже через пять минут услышала звук сирены — рядом с моим домом пожарная часть. Поняла, что был взрыв. Следом коллега и видео прислал (мы рядом живём)», — заключила она.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске.

Утром 8 сентября в девятиэтажном доме произошёл взрыв газовоздушной смеси. Обрушены часть внешней стены и перекрытия, повреждено пять квартир.