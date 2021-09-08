Пять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ногинске
Пять человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске, передаёт ТАСС со ссылкой на МЧС.
- © ГУ МЧС по Московской области
Утром 8 сентября в девятиэтажном доме произошёл взрыв газовоздушной смеси. Обрушена часть внешней стены и перекрытия, повреждено пять квартир.
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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