В результате взрыва газа в Подмосковье повреждено пять квартир

В результате взрыва газа в Подмосковье повреждено пять квартир

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RT
В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ногинске повреждено пять квартир.
В результате взрыва газа в Подмосковье повреждено пять квартир
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы МЧС России.

«В 06:55 мск в многоквартирном доме на улице 28 июня произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате обрушилась часть внешней стены и перекрытия. Предварительно, повреждено 5 квартир. Загорания нет», — заявил представитель ведомства.

Ранее в результате хлопка газовоздушной смеси в нежилом помещении в Махачкале пострадали двое детей. Медики эвакуировали их до прибытия пожарных расчётов.

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