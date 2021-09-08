В результате взрыва газа в Подмосковье повреждено пять квартир

В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ногинске повреждено пять квартир.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы МЧС России.

«В 06:55 мск в многоквартирном доме на улице 28 июня произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате обрушилась часть внешней стены и перекрытия. Предварительно, повреждено 5 квартир. Загорания нет», — заявил представитель ведомства.

Ранее в результате хлопка газовоздушной смеси в нежилом помещении в Махачкале пострадали двое детей. Медики эвакуировали их до прибытия пожарных расчётов.