В Мурманской области прокомментировали ситуацию с вакцинацией от гриппа

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В Мурманской области прокомментировали ситуацию с сезонной вакцинацией от гриппа.
В Мурманской области прокомментировали ситуацию с вакцинацией от гриппа
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости».

«В настоящее время сделать прививку против сезонного гриппа можно во всех поликлиниках, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области. На сегодняшний день уже привито 415 детей, в том числе 62 — дошкольного возраста», — заявили в региональном Минздраве.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Санкт-Петербурге началась сезонная прививочная кампания от гриппа.

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