Шеф-повар рассказал, как пандемия изменила вкусы потребителей

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Шеф-повар Артём Волчек рассказал, как пандемия изменила вкусы потребителей.
Шеф-повар рассказал, как пандемия изменила вкусы потребителей
  • Pixabay

«Люди стали питаться более правильно. Я заметил тенденцию, что люди начали следить за своим здоровьем. Меньше потребляют фастфуд, хотят какой-то бульон, салат, когда приходят в заведение. Хотят что-то здоровое», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

Как отметил Волчек, правильное питание — это пласт, ещё не освоенный в гастрономической сфере.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.

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