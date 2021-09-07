В Самарской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Самарской области зарегистрировали 460 случаев коронавируса.

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на оперштаб.

Больше всего заболевших — в Самаре (174 жителя), а также в Тольятти и Новокуйбышевске.

Общее число подтверждённых случаев COVID-19 в регионе достигло 93 367. За всё время проведён 3 396 071 тест на коронавирусную инфекцию.

Также стало известно, что в Мурманской области выявили 139 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт Nord-News со ссылкой на штаб. С начала пандемии в регионе заболели 69 184 жителя.

Выздоровели 53 653 человека. На лечении находятся 13 642 пациента.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев дал советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа.