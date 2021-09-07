В Пермском крае подтвердили 460 случаев COVID-19 за сутки
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- РИА Новости
Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
На лечении в больницах находятся 3246 пациентов.
Прививку от COVID-19 сделали 703 476 человек, оба компонента вакцины получили 565 823 жителя.
Также стало известно, что в Ульяновской области выявили 275 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперштаб.
С начала пандемии в регионе заболел 76 241 житель. Выздоровели 68 385 человек, в том числе 188 за последние сутки.
Ранее врач-инфекционист, вакцинолог кандидат медицинских наук Евгений Тимаков рассказал о возможных причинах отсутствия антител у тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно.