В Пермском крае подтвердили 460 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Пермском крае подтвердили 460 случаев коронавируса за сутки. Выздоровели 444 жителя.
В Пермском крае подтвердили 460 случаев COVID-19 за сутки
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

На лечении в больницах находятся 3246 пациентов.

Прививку от COVID-19 сделали 703 476 человек, оба компонента вакцины получили 565 823 жителя.

Также стало известно, что в Ульяновской области выявили 275 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперштаб.

С начала пандемии в регионе заболел 76 241 житель. Выздоровели 68 385 человек, в том числе 188 за последние сутки.

Ранее врач-инфекционист, вакцинолог кандидат медицинских наук Евгений Тимаков рассказал о возможных причинах отсутствия антител у тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить