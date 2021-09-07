В Пермском крае подтвердили 460 случаев COVID-19 за сутки

В Пермском крае подтвердили 460 случаев коронавируса за сутки. Выздоровели 444 жителя.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

На лечении в больницах находятся 3246 пациентов.

Прививку от COVID-19 сделали 703 476 человек, оба компонента вакцины получили 565 823 жителя.

Также стало известно, что в Ульяновской области выявили 275 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперштаб.

С начала пандемии в регионе заболел 76 241 житель. Выздоровели 68 385 человек, в том числе 188 за последние сутки.

Ранее врач-инфекционист, вакцинолог кандидат медицинских наук Евгений Тимаков рассказал о возможных причинах отсутствия антител у тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно.