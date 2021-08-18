Инфекционист Тимаков рассказал о возможных причинах отсутствия антител у бессимптомно переболевших COVID-19

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Врач-инфекционист, вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков рассказал о возможных причинах отсутствия антител у тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно.
Инфекционист Тимаков рассказал о возможных причинах отсутствия антител у бессимптомно переболевших COVID-19
  • Reuters

«Это говорит о том, что коронавирусная инфекция уходит от нашего иммунитета и что антитела, которые вырабатываются коронавирусом, являются не основными. И люди, которые болели, но у них не выработались антитела, значит, просто не ответили полным иммунным ответом на заболевание», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, сдача анализов на уровень антител до полугода после перенесённого COVID-19 необязательна, а после — желательно пройти вакцинацию, чтобы сформировать в организме полноценные антитела.

Ранее заведующий реанимационным отделением Семилукской районной больницы в Воронежской области Михаил Никишин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о работе в период пандемии.

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