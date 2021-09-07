В Томской области зарегистрировали 111 случаев коронавируса за сутки

В Томской области зарегистрировали 111 случаев коронавируса за последние сутки, выписаны 57 человек.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на федеральный оперштаб.

Всего в регионе заболели 41 558 жителей. Вылечились 35 204.

Также стало известно, что в Тверской области коронавирус подтвердили у 187 человек. Выздоровели 278 жителей, передаёт tverigrad.ru.

Общее число заболевших в регионе достигло 61 976, выписанных — 55 328.

Ранее врач-инфекционист, вакцинолог кандидат медицинских наук Евгений Тимаков рассказал о возможных причинах отсутствия антител у тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно.