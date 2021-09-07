В Нижегородской области выявили 391 случай COVID-19 за сутки

В Нижегородской области выявили 391 случай коронавируса за сутки.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 158 430 жителей. Выписаны 146 065 человек, в том числе 417 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ставропольском крае на горячую линию по коронавирусу поступило 100 тыс. обращений за лето, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на региональное правительство.

Жители чаще всего интересуются, где можно пройти вакцинацию или ревакцинацию, как действовать при появлении симптомов COVID-19. Также поступают вопросы, связанные с госпитализацией, лекарственным обеспечением, получением QR-кода на портале госуслуг.

Ранее врач-инфекционист, вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков рассказал о возможных причинах отсутствия антител у тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно.