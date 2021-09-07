В Волгоградской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный оперштаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 84 161. Выздоровел 74 641 житель.
Также стало известно, что во Владимирской области выявили 157 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт mk.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. С начала пандемии в регионе заболели 50 395 человек.
Вылечился 171 пациент, всего — 46 086.
Ранее врач-инфекционист, вакцинолог кандидат медицинских наук Евгений Тимаков рассказал о возможных причинах отсутствия антител у тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно.