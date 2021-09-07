В Волгоградской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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В Волгоградской области зарегистрировали 347 случаев коронавируса за последние сутки. Выписаны 304 человека.
В Волгоградской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный оперштаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 84 161. Выздоровел 74 641 житель.

Также стало известно, что во Владимирской области выявили 157 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт mk.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. С начала пандемии в регионе заболели 50 395 человек.

Вылечился 171 пациент, всего — 46 086.

Ранее врач-инфекционист, вакцинолог кандидат медицинских наук Евгений Тимаков рассказал о возможных причинах отсутствия антител у тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно.

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