В Ростовской области подтвердили 475 случаев COVID-19 за сутки

В Ростовской области подтвердили 475 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

На лечении в стационарах находятся 3879 пациентов. Общее число заболевших в области достигло 127 753. Вылечились 110 494 жителя.

Всего в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 17 425 случаев COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее врач-инфекционист, вакцинолог кандидат медицинских наук Евгений Тимаков рассказал о возможных причинах отсутствия антител у тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно.