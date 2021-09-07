В Тюменской области выявили 230 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на оперштаб.
Выздоровели за минувшие 24 часа 175 жителей Тюменской области. Также выписаны 111 жителей ХМАО и 117 жителей ЯНАО.
Всего в России за последние сутки зарегистрировали 17 425 случаев COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».
Ранее врач-инфекционист, вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков рассказал о возможных причинах отсутствия антител у тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно.