В Тюменской области выявили 230 случаев COVID-19 за сутки

В Тюменской области выявили 230 случаев коронавируса за сутки, в Ханты-Мансийском автономном округе — 136, в Ямало-Ненецком АО — 99.

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на оперштаб.

Выздоровели за минувшие 24 часа 175 жителей Тюменской области. Также выписаны 111 жителей ХМАО и 117 жителей ЯНАО.

Всего в России за последние сутки зарегистрировали 17 425 случаев COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее врач-инфекционист, вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков рассказал о возможных причинах отсутствия антител у тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно.