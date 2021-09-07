В Тюменской области выявили 230 случаев COVID-19 за сутки

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В Тюменской области выявили 230 случаев коронавируса за сутки, в Ханты-Мансийском автономном округе — 136, в Ямало-Ненецком АО — 99.
В Тюменской области выявили 230 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на оперштаб.

Выздоровели за минувшие 24 часа 175 жителей Тюменской области. Также выписаны 111 жителей ХМАО и 117 жителей ЯНАО.

Всего в России за последние сутки зарегистрировали 17 425 случаев COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее врач-инфекционист, вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков рассказал о возможных причинах отсутствия антител у тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно.

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