В Татарстане подтвердили 47 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане подтвердили 47 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 25 811. Выписаны 22 559 жителей, в том числе 81 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Оренбургской области выявили 349 случаев COVID-19 за сутки, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный оперштаб. Выздоровели 338 человек.

С начала пандемии заболели 69 519 жителей, вылечились 57 766.

Ранее врач-инфекционист, вакцинолог кандидат медицинских наук Евгений Тимаков рассказал о возможных причинах отсутствия антител у тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно.