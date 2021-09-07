В Удмуртии выявили 224 случая COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 224 случая коронавируса за сутки. Выписаны 135 жителей.
В Удмуртии выявили 224 случая COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный оперштаб.

Больше всего заболевших — в Ижевске (121 человек), а также в Шарканском районе и Воткинске.

Вакцинацию в республике прошли 363 447 жителей, из них 299 709 уже получили второй компонент вакцины. Ещё 26 735 человек привились «Спутником Лайт».

Также стало известно, что в Ставропольском крае подтвердили 354 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

С начала пандемии в регионе заболели 77 720 жителей, выздоровели 63 340.

Ранее врач-инфекционист, вакцинолог кандидат медицинских наук Евгений Тимаков рассказал о возможных причинах отсутствия антител у тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно.

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