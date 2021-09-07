Песков: Шойгу мог обсудить с Путиным идею строительства новых городов в Сибири

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что министр обороны Сергей Шойгу мог обсудить с российским лидером Владимиром Путиным строительство новых городов в Сибири во время отдыха там.
Песков: Шойгу мог обсудить с Путиным идею строительства новых городов в Сибири
  • © Пресс-служба Минобороны РФ
  • РИА Новости

«Подобные программы развития формулируются сначала рамочно, концептуально, а потом тщательно прорабатываются. Это огромная, титаническая работа. Но что касается обсуждения, то в эти дни, о чём мы с вами говорили минутой ранее (об отдыхе Путина и Шойгу в Сибири. — RT), наверняка у Сергея Кужугетовича была возможность обсудить концептуально эту тему с президентом», — сказал Песков журналистам.

Владимир Путин после поездки на Дальний Восток отправился на отдых в Сибирь, вместе с ним там находится Сергей Шойгу, сообщили ранее в Кремле.

5 августа Шойгу выступил за строительство в Сибири трёх — пяти крупных научно-промышленных и экономических центров.

Как пояснил министр, это могут быть города с населением «300—500 тыс., лучше — до 1 млн человек», сосредоточенных на определённой сфере деятельности.

По его словам, новые города могут быть возведены между Братском и Красноярском, а также рядом с Канском и Лесосибирском.

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