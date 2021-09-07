Путин и Шойгу отправились на отдых в Сибирь

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин после поездки на Дальний Восток отдыхает в сибирской тайге, вместе с ним там находится министр обороны Сергей Шойгу.
Путин и Шойгу отправились на отдых в Сибирь
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее», — сказал он.

Президент вернётся в Москву во второй половине дня среды, подчеркнул Песков.

В 2019 году Песков отмечал, что Путин предпочитает отдых в России. Сам глава государства признавался, что хотел бы отправиться в путешествие и отдохнуть, будучи неузнанным, однако это нереалистично.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить