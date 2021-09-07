Путин и Шойгу отправились на отдых в Сибирь
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- РИА Новости
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее», — сказал он.
Президент вернётся в Москву во второй половине дня среды, подчеркнул Песков.
В 2019 году Песков отмечал, что Путин предпочитает отдых в России. Сам глава государства признавался, что хотел бы отправиться в путешествие и отдохнуть, будучи неузнанным, однако это нереалистично.