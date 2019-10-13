Песков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что глава государства Владимир Путин предпочитает отдых в России, поскольку страна является необъятной и красивой.
Песков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России
  • РИА Новости

«Он говорил, что страна настолько необъятная и настолько красивая и богатая», — цитирует Пескова РИА Новости

По словам представителя Кремля, задачей президента является на своём примере популяризировать те места, «о существовании которых большинство граждан, может, и не знают».

Также Песков рассказал, что даже во время отдыха Путин не перестаёт думать о работе и обсуждает со своим окружением самые важные вопросы.

Он отметил, что «слишком большой груз на его плечах и слишком много судьбоносных процессов для страны происходит ежесекундно в поле его внимания».

Ранее Путин перед своим днём рождения съездил на отдых в Сибирь. В поездке его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить