Песков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что глава государства Владимир Путин предпочитает отдых в России, поскольку страна является необъятной и красивой.

«Он говорил, что страна настолько необъятная и настолько красивая и богатая», — цитирует Пескова РИА Новости.

По словам представителя Кремля, задачей президента является на своём примере популяризировать те места, «о существовании которых большинство граждан, может, и не знают».

Также Песков рассказал, что даже во время отдыха Путин не перестаёт думать о работе и обсуждает со своим окружением самые важные вопросы.

Он отметил, что «слишком большой груз на его плечах и слишком много судьбоносных процессов для страны происходит ежесекундно в поле его внимания».

Ранее Путин перед своим днём рождения съездил на отдых в Сибирь. В поездке его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.