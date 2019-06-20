Путин заявил, что хотел бы отдохнуть неузнаваемым

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Президент России Владимир Путин в рамках прямой линии рассказал, что хотел бы отправиться в путешествие и отдохнуть, будучи неузнаваемым — как в фильме «Каникулы президента» — однако считает такой вариант времяпрепровождения нереалистичным.
Путин заявил, что хотел бы отдохнуть неузнаваемым
  • Reuters

«Во-первых, я езжу по стране. Второе: я бы действительно хотел отдохнуть свободно и неузнаваемо. Но я понимаю, что это не реалистично, это невозможно. Я исхожу из реалий жизни», — заявил глава государства.

Он отметил, что даже если оставаться неузнаваемым в ходе длительной поездки, получить полную картину происходящего в стране невозможно: Россия большая, и чтобы понимать всё, необходимо получать информацию из разных источников.

«Третье: я езжу по стране и смотрю. И даже, я не побоюсь этого слова, через свежеокрашенную траву и скамейки видно, что происходит на месте. Я и дальше буду продолжать ездить, а отдыхать придётся так, как возможно», — подчеркнул Путин.

Премьера комедии режиссёра-дебютанта Ильи Шерстобитова «Каникулы президента» состоялась 21 марта 2018 года. По сюжету российский лидер «устаёт от фейковой реальности», с помощью гримёров изменяет внешность и уезжает отдыхать в Крым.

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