Шойгу рассказал о строительстве новых городов в Сибири

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Новые города в Сибири могут быть построены между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Например, между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр с привлекательной экономикой и долгосрочным потенциалом роста «Медь и электротехника», — сказал Шойгу в интервью РБК.

По его словам, в районе Канска есть потенциал по созданию углехимического производства, у Лесосибирска можно создать кластер «Лес и строительные материалы».

Ранее вице-премьер России — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в интервью радио «Комсомольская правда» прокомментировал возможность строительства новых городов в ДФО.

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