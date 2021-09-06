Шойгу рассказал о строительстве новых городов в Сибири
«Например, между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр с привлекательной экономикой и долгосрочным потенциалом роста «Медь и электротехника», — сказал Шойгу в интервью РБК.
По его словам, в районе Канска есть потенциал по созданию углехимического производства, у Лесосибирска можно создать кластер «Лес и строительные материалы».
Ранее вице-премьер России — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в интервью радио «Комсомольская правда» прокомментировал возможность строительства новых городов в ДФО.