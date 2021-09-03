Подписано соглашение о создании города Спутник у Владивостока

Соглашение о создании нового города Спутник в 30 км от Владивостока подписано на Восточном экономическом форуме Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО «ПроГород».

«Создание нового города Спутник планируется на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская» менее чем в 30 км от Владивостока», — цитирует ТАСС пресс-службу ВЭБ.РФ. Отмечается, что город будет рассчитан на проживание 300 тыс. жителей, площадь застройки составит 925 га. В рамках проекта запланировано построить 2,8 млн кв. м жилья. Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о проекте по строительству первого города-миллионника на Дальнем Востоке.