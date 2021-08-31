Глава Минвостокразвития Чекунков: на Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник
«Мы всерьёз просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутник, — отметил Чекунков в интервью РБК.
Он подчеркнул, что Владивосток должен стать третьим самым привлекательным городом в России по всем параметрам после Москвы и Санкт-Петербурга.
Ране сообщалось, что правительство направит дополнительные средства на мероприятия по обустройству Владивостока и Комсомольска-на-Амуре.