Кабмин направит средства на обустройство Владивостока и Комсомольска-на-Амуре

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Правительство направит дополнительные средства на мероприятия по обустройству Владивостока и Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Кабмин направит средства на обустройство Владивостока и Комсомольска-на-Амуре
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

«На мероприятия по развитию городской инфраструктуры в Приморье и Хабаровском крае дополнительно направят 1,184 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Из этой суммы 727 млн рублей полагается Приморскому краю. Деньги пойдут на ремонт автомобильных дорог, фасадов и кровли зданий, обустройство парковых зон во Владивостоке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «часть средств направят на развитие инфраструктуры острова Русский, в том числе на строительство беговых и велосипедных дорожек, а кроме того — на приобретение коммунальной техники».

«Распоряжение также предусматривает финансирование в размере 457 млн рублей для Комсомольска-на-Амуре. Как пояснил Михаил Мишустин на заседании правительства 30 июля, деньги пойдут, в частности, на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов», — рассказали в кабмине.

Также сообщалось, что правительство выделит средства на закупку современного оборудования для медучреждений на Курилах и в Иркутской области. 

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