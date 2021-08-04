Кабмин выделит средства на оснащение медучреждений на Курилах и в Иркутской области

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Правительство выделит средства на закупку современного оборудования для медучреждений на Курилах и в Иркутской области. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Кабмин выделит средства на оснащение медучреждений на Курилах и в Иркутской области
  • РИА Новости

«Иркутская область получит 525 млн рублей на оснащение строящихся медицинских учреждений новейшим оборудованием. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «речь идёт о детской поликлинике и женской консультации, которые создаются при медсанчасти Иркутского авиационного производственного объединения (ИАПО)».

«Помимо этого, диагностическое оборудование (лабораторный анализатор, маммограф, компьютерный томограф) будет закуплено для Курильской центральной районной больницы на острове Итуруп. Распоряжение об этом также подписал Михаил Мишустин. На эти цели из резервного фонда правительства будет выделено 80 млн рублей», — сообщили в пресс-службе правительства.

В апреле сообщалось, что правительство России выделило более 1,6 млрд рублей на оснащение медицинских организаций, а также образовательных и спортивных учреждений в регионах.

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