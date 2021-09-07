Юрист Соловьёв рассказал об опасностях зарплат «в конверте»

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Заслуженный юрист России, общественный деятель Иван Соловьёв рассказал, почему россиянам не стоит соглашаться на чёрную заработную плату.
Юрист Соловьёв рассказал об опасностях зарплат «в конверте»
  • РИА Новости

«Сегодня зарплата в конвертах — не просто пережиток 90-х и даже не только и не столько разговор про пенсионный стаж и баллы. Это вопрос элементарной финансовой культуры, полноценных трудовых отношений между работником и работодателем (отпускные, иные выплаты, соцгарантии, больничные, выходное пособие и так далее)», — объяснил юрист в беседе с ФАН.

Он напомнил, что в условиях активизации контрольных механизмов, когда государство накапливает огромный массив информации о доходах и расходах граждан, это и вопрос их соответствия.

Ранее HR-специалист Александр Перцовский в беседе с Inforeactor назвал самые высокооплачиваемые в 2021 году профессии для сотрудников без опыта работы и рассказал о специальностях, которые теряют спрос на рынке труда.

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