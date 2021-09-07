В прокуратуре заявили, что приговор Быкову не будет обжалован
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий региональной прокуратуры.
«Нет. Судом удовлетворено ходатайство государственного обвинителя о вынесении частных постановлений в адрес адвокатской палаты в связи с нарушениями закона, связанными с оказанием незаконного воздействия на суд присяжных заседателей», — заявила представитель прокуратуры.
Адвокат красноярского бизнесмена Анатолия Быкова Алексей Прохоров ранее рассказал о намерениях обжаловать приговор своего подзащитного.
Суд приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Бизнесмену было предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом и организации двойного убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году.