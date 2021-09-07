В прокуратуре заявили, что приговор Быкову не будет обжалован

Обвинение не будет обжаловать приговор красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову, осуждённому за организацию двойного убийства в 1994 году.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий региональной прокуратуры.

«Нет. Судом удовлетворено ходатайство государственного обвинителя о вынесении частных постановлений в адрес адвокатской палаты в связи с нарушениями закона, связанными с оказанием незаконного воздействия на суд присяжных заседателей», — заявила представитель прокуратуры.

Адвокат красноярского бизнесмена Анатолия Быкова Алексей Прохоров ранее рассказал о намерениях обжаловать приговор своего подзащитного.

Суд приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Бизнесмену было предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом и организации двойного убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году.