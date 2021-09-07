Защита бизнесмена Быкова обжалует приговор

Адвокат красноярского бизнесмена Анатолия Быкова Алексей Прохоров заявил, что защита обжалует приговор по обвинению в организации двойного убийства.

«В десятисуточный срок предполагается по закону обжалование приговора и частных постановлений в адрес адвокатов. Я думаю, что в этот срок мы подадим первоначальные апелляционные жалобы, чтобы застолбить срок обжалования. А затем дополнение будем подавать по мере ознакомления с протоколами судебных заседаний», — цитирует Прохорова РИА Новости.

Суд ранее приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее Быкову было предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом и организации двойного убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году.

В июле бизнесмена обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.