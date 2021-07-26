Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов
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«Анатолию Быкову... предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 Уголовного кодекса России («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере»), — сообщает пресс-служба.
Отмечается, что Быков не заплатил начисленный ему налог на доходы физлиц в размере более 60 млн рублей.
На данный момент обвиняемый отрицает свою причастность к совершённому преступлению.
Ранее Быкову также было предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом и организации двойного убийства в 1994 году.