Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов

Бизнесмену из Красноярска Анатолию Быкову предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.

«Анатолию Быкову... предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 Уголовного кодекса России («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере»), — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что Быков не заплатил начисленный ему налог на доходы физлиц в размере более 60 млн рублей.

На данный момент обвиняемый отрицает свою причастность к совершённому преступлению.

Ранее Быкову также было предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом и организации двойного убийства в 1994 году.