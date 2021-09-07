Бизнесмена Быкова приговорили к 13 годам колонии

Суд приговорил красноярского бизнесмена Анатолия Быкова к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

«Свердловский районный суд г. Красноярска на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении Анатолия Быкова. Он признан виновным...Суд приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в публикации.

Отмечается, что приговор в законную силу не вступил и будет объявлен 8 сентября в 05:00 по мск.

Ранее Быкову было предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом и организации двойного убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году.

В июле бизнесмена обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.