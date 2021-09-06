В Финансовом университете прокомментировали ситуацию с зарплатами в России

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов прокомментировал ситуацию с зарплатами в стране.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что на увеличение числа работников, получающих более 1 млн рублей в месяц, повлияло в том числе развитие бизнеса.

«Ведь часть людей, получающих такую заработную плату, — представители коммерческих структур. Во-вторых, не забывайте, что у нас есть такой вид деятельности, как IT и всё, что связано с высокими технологиями. В этом случае в рамках конкуренции с зарубежными партнёрами присутствуют очень высокие зарплаты», — сказал Сафонов.

Он уточнил, что это касается специалистов с очень высоким уровнем квалификации.

Около 17,1 тыс. россиян имеют доход от 1 млн рублей в месяц и выше, свидетельствуют данные исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Ранее, как сообщала газета «Известия», аналитики сервиса «Работа.ру» перечислили самые высокооплачиваемые вакансии на удалёнке в сентябре.