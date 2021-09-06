FinExpertiza: более 17 тысяч россиян имеют доход от 1 млн рублей в месяц и выше

Около 17,1 тыс. россиян имеют доход от 1 млн рублей в месяц и выше, свидетельствуют данные исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«В апреле 2021 года количество россиян, занятых на средних и крупных предприятиях, с зарплатой от 1 млн рублей и выше (до вычета подоходного налога) составило 17,1 тыс. человек (или лишь 0,06% от всех работников)», — приводит ТАСС текст исследования.

По словам президента FinExpertiza Global Елены Трубниковой, в Москве сосредоточены 60% российских работников с зарплатой от 1 млн рублей.

Ранее аналитики изучили более 3 тыс. вакансий в сфере российского производства и составили список самых высокооплачиваемых предложений в последний месяц лета.

С результатами проведённого специалистами сервиса «Работа.ру» исследования ознакомился RT.

Так, одну из самых высоких зарплат предлагают сварщику-аргонщику в Московской области — до 150 тыс. рублей в месяц. В обязанности такого сотрудника среди прочего войдут сварка металлоконструкций, проведение слесарных работ и контроль отгружаемой продукции.

Столько же может зарабатывать инженер-конструктор в Санкт-Петербурге, а также главный инженер проекта в Екатеринбурге.

До 110 тыс. рублей в месяц может получать ещё один специалист из Екатеринбурга — столяр на мебельном производстве. Его работа будет сосредоточена на изготовлении мебели из массива дерева и на взаимодействии с различными видами столярного оборудования.