Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства в России в августе

Аналитики изучили более 3000 вакансий в сфере российского производства и составили список самых высокооплачиваемых предложений в последний месяц лета. С результатами проведённого специалистами сервиса «Работа.ру» исследования ознакомился RT.

Так, одну из самых высоких зарплат предлагают сварщику-аргонщику в Московской области — до 150 тыс. рублей в месяц. В обязанности такого сотрудника среди прочего войдёт сварка металлоконструкций, проведение слесарных работ и контроль отгружаемой продукции.

Столько же может зарабатывать инженер-конструктор в Санкт-Петербурге, а также главный инженер проекта в Екатеринбурге.

До 110 тыс. рублей в месяц может получать ещё один специалист из Екатеринбурга — столяр на мебельном производстве. Его работа будет сосредоточена на изготовлении мебели из массива дерева и на взаимодействии с различными видами столярного оборудования.

Формовщик колбасных изделий на производстве в Москве может зарабатывать от 107 тыс. рублей, а оператор гибочного станка в Новосибирске — от 100 тыс. рублей.

Токарь-револьверщик в Татарстане может зарабатывать от 85 тыс. до 90 тыс. рублей. Отмечается, что работодатель ждёт от соискателя наличия опыта работы не менее трёх лет и квалификации не ниже V разряда.

Ранее аналитики выяснили, какие сферы деятельности кажутся россиянам наиболее интересными.