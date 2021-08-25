Аналитики назвали самые популярные хобби москвичей

Порядка 68% респондентов среди жителей Москвы заявили, что у них те же хобби, что и до пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные исследования, проведённого аналитиками «AliExpress Россия» совместно с мобильным приложением «Город» для держателей карты «Тройка».

«Примерно 66% респондентов считают, что доступных вариантов для отдыха и хобби в последнее время стало больше. В свободное время чуть меньше половины жителей Москвы гуляют в парках, почти четверть опрошенных остаются дома и отдыхают после работы. Ещё 11% встречаются с друзьями, 6% — ходят по магазинам. Всего 3% опрошенных сообщили, что во время досуга посещают кафе и рестораны», — говорится в публикации.

Также выяснилось, что всё больше жителей Москвы увлекаются готовкой и спортом, на втором месте — обучающие курсы. Замыкают тройку лидеров пазлы и конструкторы.

В 2020 году самым популярным хобби у москвичей оказались компьютерные игры — ими увлекаются 38% участников опроса, проведённого сервисом «Юла» совместно с агентством ResearchMe.