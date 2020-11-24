Опрос: самым популярным хобби у жителей Москвы оказались компьютерные игры

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Самым популярным хобби у жителей Москвы оказались компьютерные игры — ими увлекаются 38% участников опроса, проведённого сервисом «Юла» совместно с агентством ResearchMe.
Опрос: самым популярным хобби у жителей Москвы оказались компьютерные игры
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Согласно исследованию, интерес к компьютерным играм объединяет мужчин и женщин из поколения зумеров (16 лет — 24 года), миллениалов (25—40 лет) и тех, кто старше 45 лет. В остальном увлечения россиян разнятся в зависимости от поколения», — заявили в пресс-службе «Юлы».

Так, представители поколения Z проявляют интерес к музыке (48%), спорту (28%) и живописи (25%) или фотографии (28%).

Миллениалы чаще увлекаются кулинарией (33%), спортом (25%), настольными играми (21%), а также коллекционированием.

Респонденты старше 45 лет больше всего интересуется рукоделием (33%), садоводством (25%), охотой и рыбалкой (18%).

Ранее газета «Известия» сообщала, что в AliExpress рассказали о самых популярных хобби среди россиян на удалёнке.

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