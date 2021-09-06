Диетолог Рождественская рассказала об особенностях школьного питания

Врач эндокринолог-диетолог, член Американской и Китайской ассоциаций эндокринологов, международный эксперт Ольга Рождественская рассказала об особенностях школьного питания.

«Рацион должен быть разнообразным и полноценным», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, углеводы не должны быть легкоусвояемыми, также необходимо следить, чтобы дети как можно меньше употребляли, например, сладкую газировку, пирожные и т. д.

Она подчеркнула, что для укрепления иммунитета рекомендуются витамины и микроэлементы, которые содержатся во фруктах и овощах.

Рождественская также напомнила, как важно пить воду. Кроме того, она рекомендовала родителям позаботиться о перекусах.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по приготовлению завтраков для школьников.