Диетолог Рождественская рассказала об особенностях школьного питания

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Врач эндокринолог-диетолог, член Американской и Китайской ассоциаций эндокринологов, международный эксперт Ольга Рождественская рассказала об особенностях школьного питания.
Диетолог Рождественская рассказала об особенностях школьного питания
  • globallookpress.com
  • © Anton Belitsky/Russian Look

«Рацион должен быть разнообразным и полноценным», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, углеводы не должны быть легкоусвояемыми, также необходимо следить, чтобы дети как можно меньше употребляли, например, сладкую газировку, пирожные и т. д.

Она подчеркнула, что для укрепления иммунитета рекомендуются витамины и микроэлементы, которые содержатся во фруктах и овощах.

Рождественская также напомнила, как важно пить воду. Кроме того, она рекомендовала родителям позаботиться о перекусах.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по приготовлению завтраков для школьников.

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