Нутрициолог Степанова дала советы по питанию школьников

Нутрициолог Алёна Степанова дала советы по питанию школьников.

В беседе с «Радио 1» она заявила, что полноценный завтрак должен состоять из белков, жиров и клетчатки, а рафинированных углеводов лучше избегать. Ужинать ребёнку желательно не позднее чем за два-три часа до сна.

Также, по её словам, не стоит давать детям сладости в качестве перекуса в школу. Она предлагает заменить их на отварное яйцо, бутерброд с рыбой, кисло-сладкое яблоко, орехи.

«Это очень распространённая ошибка — думать, что сахар даёт энергию. Её мы получаем из жиров. Сладкое даёт скачок, а жиры работают вдолгую», — пояснила Степанова.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по приготовлению завтраков для школьников.