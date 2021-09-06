Нутрициолог Степанова дала советы по питанию школьников

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Нутрициолог Алёна Степанова дала советы по питанию школьников.
Нутрициолог Степанова дала советы по питанию школьников
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

В беседе с «Радио 1» она заявила, что полноценный завтрак должен состоять из белков, жиров и клетчатки, а рафинированных углеводов лучше избегать. Ужинать ребёнку желательно не позднее чем за два-три часа до сна.

Также, по её словам, не стоит давать детям сладости в качестве перекуса в школу. Она предлагает заменить их на отварное яйцо, бутерброд с рыбой, кисло-сладкое яблоко, орехи.

«Это очень распространённая ошибка — думать, что сахар даёт энергию. Её мы получаем из жиров. Сладкое даёт скачок, а жиры работают вдолгую», — пояснила Степанова.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по приготовлению завтраков для школьников.

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