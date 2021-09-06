В Самарской области выявили 461 случай коронавируса за сутки

В Самарской области зарегистрировали 461 случай коронавируса за сутки.

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на оперштаб.

Больше всего заболевших — в Самаре и Тольятти (200 и 72 человека соответственно).

С начала пандемии в регионе выявили 92 907 случаев COVID-19.

Также стало известно, что в Пермском крае зафиксировали 462 случая коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Выписан 211 житель.

В крае продолжается вакцинация. Первым компонентом привился 699 871 человек, вторым — 560 890.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский рассказал, как восстановиться после перенесённой коронавирусной инфекции.