В Ставропольском крае прокомментировали ход вакцинации от COVID-19

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В Ставропольском крае прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 сделали 666,7 тыс. человек. Оба компонента вакцины получили более 612 тыс. жителей.
В Ставропольском крае прокомментировали ход вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора Владимира Владимирова.

Такие данные были приведены на заседании координационного совета края по противодействию коронавирусной инфекции.

Параллельно в регионе стартует вакцинация от гриппа.

«Я всем рекомендую сделать прививку, и сам обязательно прививаюсь против гриппа каждый год, чтобы дополнительно защитить своё здоровье и здоровье близких», — заявил Владимиров.

Также стало известно, что в Пермский край доставили новую партию вакцины «Спутник V» («ГамКовидВак»), передаёт properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В ближайшее время 13,8 тыс. комплектов поступят в поликлиники и частные медицинские организации.

За всё время в край поступило 922 139 комплектов вакцин против коронавируса.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский рассказал, как восстановиться после перенесённой коронавирусной инфекции.

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