В Ставропольском крае прокомментировали ход вакцинации от COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора Владимира Владимирова.
Такие данные были приведены на заседании координационного совета края по противодействию коронавирусной инфекции.
Параллельно в регионе стартует вакцинация от гриппа.
«Я всем рекомендую сделать прививку, и сам обязательно прививаюсь против гриппа каждый год, чтобы дополнительно защитить своё здоровье и здоровье близких», — заявил Владимиров.
Также стало известно, что в Пермский край доставили новую партию вакцины «Спутник V» («ГамКовидВак»), передаёт properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В ближайшее время 13,8 тыс. комплектов поступят в поликлиники и частные медицинские организации.
За всё время в край поступило 922 139 комплектов вакцин против коронавируса.
Ранее семейный врач Алексей Добровольский рассказал, как восстановиться после перенесённой коронавирусной инфекции.