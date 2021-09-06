В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Нижегородской области зафиксировали 389 случаев коронавируса за сутки.
В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 158 430. Выписаны 146 065 жителей, в том числе 443 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Тюменской области выявили 230 случаев COVID-19 за сутки, передаёт megatyumen.ru. Выздоровели 163 человека.

С начала пандемии в регионе заболели 56 324 жителя.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский рассказал, как восстановиться после перенесённой коронавирусной инфекции.

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