ПАСЕ направит наблюдателей на выборы в Госдуму

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Группа международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) направит наблюдателей на предстоящие выборы в Государственную Думу в сентябре.
ПАСЕ направит наблюдателей на выборы в Госдуму
  • © Flickr / Council of Europe

«По решению бюро ассамблеи делегация из пяти участников во главе с Пьер-Аленом Фридезом в сопровождении советника из Венецианской комиссии отправится в Москву с 17 по 19 сентября», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова прокомментировала ситуацию с иностранными наблюдателями на выборах в Госдуму.

Кроме того, она сообщила, что уже более 2,4 тыс. человек в шести странах смогли досрочно проголосовать на выборах депутатов Госдумы.

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