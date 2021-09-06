ПАСЕ направит наблюдателей на выборы в Госдуму

Группа международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) направит наблюдателей на предстоящие выборы в Государственную Думу в сентябре.

«По решению бюро ассамблеи делегация из пяти участников во главе с Пьер-Аленом Фридезом в сопровождении советника из Венецианской комиссии отправится в Москву с 17 по 19 сентября», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова прокомментировала ситуацию с иностранными наблюдателями на выборах в Госдуму.

Кроме того, она сообщила, что уже более 2,4 тыс. человек в шести странах смогли досрочно проголосовать на выборах депутатов Госдумы.