Памфилова назвала число проголосовавших на зарубежных участках на выборах в Госдуму

Короткая ссылка
Председатель Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что уже более 2,4 тыс. человек в шести странах смогли досрочно проголосовать на выборах депутатов Госдумы.
Памфилова назвала число проголосовавших на зарубежных участках на выборах в Госдуму
  • РИА Новости

«На избирательных участках, расположенных за пределами России, досрочно проголосовали... 2437 избирателей в шести странах», — передаёт ТАСС заявление Памфиловой, сделанное на заседании ЦИК.

Досрочное голосование для граждан, находящихся за пределами России, стартовало 3 сентября.

Ранее Памфилова сообщала, что более 7 тыс. человек в десяти российских регионах смогли досрочно проголосовать на выборах в Госдуму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить