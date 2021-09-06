Памфилова назвала число проголосовавших на зарубежных участках на выборах в Госдуму

Председатель Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что уже более 2,4 тыс. человек в шести странах смогли досрочно проголосовать на выборах депутатов Госдумы.

РИА Новости