Памфилова назвала число проголосовавших на зарубежных участках на выборах в Госдуму
- РИА Новости
«На избирательных участках, расположенных за пределами России, досрочно проголосовали... 2437 избирателей в шести странах», — передаёт ТАСС заявление Памфиловой, сделанное на заседании ЦИК.
Досрочное голосование для граждан, находящихся за пределами России, стартовало 3 сентября.
Ранее Памфилова сообщала, что более 7 тыс. человек в десяти российских регионах смогли досрочно проголосовать на выборах в Госдуму.