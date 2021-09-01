Памфилова назвала число досрочно проголосовавших на выборах в Госдуму

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Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что уже более 7 тыс. человек в десяти регионах смогли досрочно проголосовать на выборах в Госдуму.
Памфилова назвала число досрочно проголосовавших на выборах в Госдуму
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«По состоянию на 31 августа в десяти субъектах России — Якутии, Камчатском и Хабаровском краях, Магаданской, Мурманской и Сахалинской областях, Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах — досрочно проголосовали 7 тыс. 717 избирателей», — цитирует ТАСС Памфилову.

По её словам, досрочное голосование проводится с 29 августа по 16 сентября в 36 российских субъектах.

Она отметила, что досрочно голосуют в труднодоступных и отдалённых местностях.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытки Запада поставить под вопрос итоги предстоящих в сентябре в России выборов проявляются более остро, чем в прошлых избирательных кампаниях.

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